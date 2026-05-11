Potapova vs. Pegula beim WTA Masters in Rom heute live & exklusiv bei Sky

Anastasia Potapova trifft im vierten Spiel nach 11:00 Uhr auf Jessica Pegula – live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 (mit Sky X bist du live dabei)

Das Achtelfinale und alle weiteren möglichen Duelle von Potapova in Rom werden live bei Sky ausgestrahlt

Anastasia Potapova sorgt auch beim WTA Masters-Turnier in Rom weiter für Aufsehen. Nach dem Halbfinaleinzug in Madrid steht Österreichs beste Tennisspielerin schon wieder im Achtelfinale. Sie trifft im vierten Spiel nach 11:00 Uhr auf die US-Amerikanerin Jessica Pegula, aktuelle Nummer fünf der Weltrangliste.

Mit Karolina Muchova in der zweiten und Ljudmila Samsonova in der dritten Runde konnte Potapova schon zwei gesetzte Spielerinnen glatt in zwei Sätzen besiegen. Gegen Pegula konnte sie noch keines ihrer vorherigen fünf Spiele gewinnen. Kann sich Potapova dieses Mal durchsetzen und ins Viertelfinale einziehen? Die Antwort gibt es live & exklusiv bei Sky Sport Austria 1.

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