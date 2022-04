Prass: „Das waren heute richtige Big Points“

Sturm Graz hat am Sonntag in der 25. Runde der Fußball-Bundesliga in Wolfsberg einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Die Steirer gewannen in der Lavanttal-Arena beim WAC mit 2:0 und sicherten damit Platz zwei in der Meistergruppe hinter Salzburg ab. Alexander Prass analysiert im Sky-Interview den Sieg, spricht über seine persönliche Situation beim SK Sturm und äußert sich über die aktuelle Tabellensituation.