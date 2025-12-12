Preis steht fest: Bayern vor Stadion-Kauf
Spielen die Fußballerinnen des FC Bayern München in der Zukunft im Sportpark Unterhaching statt am Bayern-Campus? Vieles spricht dafür. Offiziell werden könnte es schon bald.
Der Kauf des Stadions, in dem Regionalligist SpVgg Unterhaching beheimatet ist, durch den FC Bayern rückt näher. Laut Medienberichten wird der deutsche Rekordmeister vom 1. Januar 2026 an der Eigentümer des Stadions in der Gemeinde im Süden Münchens sein.
In einer nicht öffentlichen Sitzung am Mittwochabend soll der Hachinger Gemeinderat einstimmig dem Verkauf des Sportparks an die dem FC Bayern München gehörende Allianz Arena München Stadion GmbH zugestimmt haben. Erst nach einem Notartermin, der in der kommenden Woche stattfinden soll, wollen sich beide Vertragsparteien öffentlich äußern. Der Kaufpreis soll bei rund 7,25 Millionen Euro liegen.
Ein neues Stadion ist für die Bayern-Frauen aber schon länger ein Thema. Aktuell spielt das Team am FC Bayern Campus, in das dortige Stadion passen nur 2.500 Zuschauer. Punktuell laufen die Fußballerinnen auch in der 75.000 Zuschauer fassenden Allianz Arena auf. Dieses Stadion ist jedoch für das Standardprogramm zu groß.