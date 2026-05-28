Premier League stellt Europa-Rekord auf

Durch den Erfolg von Crystal Palace im Finale der Conference League schickt die Premier League in der kommenden Saison so viele Teams nach Europa wie noch kein Land zuvor. Insgesamt neun Mannschaften – also fast die Hälfte der Liga – dürfen sich in der Spielzeit 2026/27 auf europäischem Parkett messen.

Rekord für die Premier League! Noch nie stellte eine Mannschaft neun Europapokal-Teilnehmer in einer Saison. Bis jetzt.

Der FC Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa und der FC Liverpool qualifizierten sich für die Champions League. Der AFC Bournemouth, der FC Sunderland und nun eben Crystal Palace treten in der Europa League an und Brighton & Hove Albion nimmt an der Conference League teil.

Palace schafft es trotz Platz 15 nach Europa

Möglich wurde das, da Palace als Tabellen-15. der Premier League seinen Platz durch den Triumph in Leipzig gegen Rayo Vallecano sicherstellte und Liverpool als Fünfter einen Platz in der Königsklasse durch die UEFA-Fünfjahreswertung ergatterte.

(skysport.de)

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