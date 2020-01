Angriff auf Haus von ManUnited-Geschäftsführer Woodward

Manchester – Das Haus des in die Kritik geratenen Manchester-United-Geschäftsführers Ed Woodward ist von Unbekannten angegriffen worden.

Ein Social-Media-Video zeigt, wie unkenntliche Personen brennende rote Fackeln auf das Anwesen des 48-Jährigen werfen.

Der englische Rekordmeister verurteilte den Angriff am Dienstag. “Es gibt keine Entschuldigung für so etwas”, hieß es in einer Stellungnahme.