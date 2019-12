Arsenal rettet Punkt bei Arteta-Debüt

Mikel Arteta hat am Boxing Day bei seinem Debüt als Teammanager des FC Arsenal in der englischen Premier League immerhin einen Punkt geholt. In seiner ersten Partie an der Seitenlinie der Gunners kam das Team nach Rückstand nicht über ein 1:1 (0:1) beim AFC Bournemouth hinaus.

Bei nur noch sechs Punkten Vorsprung auf Abstiegsplatz 18 muss Arsenal den Blick vor dem Derby gegen den FC Chelsea am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) zunehmend in Richtung Tabellenkeller richten. Die verunsicherte Arsenal-Elf von Arteta, der von den Interimstrainern Fredrik Ljungberg und Per Mertesacker übernommen hatte, geriet durch Dan Goslings (35.) Treffer in Rückstand. Der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (64.) verhinderte die sechste Saisonniederlage der Londoner, die nur einen Sieg in den vergangenen elf Ligaspielen geholt haben.

(SID)