via

via Sky Sport Austria

Brighton and Hove Albion siegte zum Auftakt der 20. Runde in der englischen Premier League zuhause gegen den AFC Bournemouth mit 2:0. Alireza Jahanbakhsh brachte Brighton früh auf die Siegerstraße (3.). Aaron Mooy besiegelte in der 79. Minute mit dem Treffer zum 2:0 den Heimsieg. Brighton verbessert sich damit, zumindest bis heute Abend auf den 13. Tabellenplatz. Bournemouth liegt auf dem 16. Tabellenplatz und nur zwei Punkte vor der Abstiegszone.

Bild: Getty Images