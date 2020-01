Brutales Aubameyang-Foul und Gesichtsschuss! Wildes Remis von Arsenal

Der FC Arsenal spielt beim Londoner Derby gegen Crystal Palace nur 1:1 (0:1). Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang sieht nach einem überharten Foul gegen Ex-Schalker Max Meyer die Rote Karte.

Der englische Fußball-Traditionsklub FC Arsenal hat mit seinem neuen Teammanager Mikel Arteta einen Rückschlag kassiert. Die Gunners kamen zum Auftakt des 22. Spieltages nicht über ein 1:1 (1:0) beim Tabellennachbarn Crystal Palace hinaus und bleiben zunächst Zehnter. Im fünften Pflichtspiel unter der Leitung des 37-jährigen Arteta, der Rio-Weltmeister Mesut Özil und Torhüter Bernd Leno in der Startformation aufbot, blieb Arsenal zum dritten Mal sieglos.

Aubameyang sieht nach üblem Tritt die Rote Karte

Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang (12.), der hartnäckige Wechselgerüchte dementiert hatte, brachte Arsenal mit seinem 14. Saisontreffer in Führung. Jordan Ayew (54.), dessen Schuss David Luiz unhaltbar für Leno abfälschte, glich für die Hausherren, bei denen der frühere Schalker Max Meyer von Beginn an spielte, aus. Nicholas Pepe kam noch zu der Gelegenheit zum 2:1, scheiterte allerdings am Pfosten. Den Nachschuss dräschte Alexandre Lacazette dann aus kürzester Distanz in das Gesicht von Palace-Keeper Vicente Guaita.

Aubameyang (68.) sah Mitte der zweiten Halbzeit für ein brutales Foulspiel an Meyer nach Videobeweis die Rote Karte. Damit ist Aubameyang der erste Spieler seit Arteta Oktober 2013, der für die Gunners trifft und danach vom Platz fliegt. Der jetzige Trainer Arteta vollbrachte dieses Kunststück ausgerechnet gegen Crystal Palace.

(SID)

Bild: Getty Images