Burnley mit klarem Sieg gegen AFC Bournemouth

Der Tabellen-Achte der Premier League, Burnley, konnte sich mit einem 3:0 gegen den 16. der Englischen Liga durchsetzen.

Den Sieg hat Burnley einer starken zweiten Hälfte zu verdanken, in welcher alle drei Tore fielen. Einige Minuten nach Anpfiff zur zweiten Spielhälfte traf Matej Vydra zum 1:0. Nur zehn Minuten später legte Jay Rodriguez durch einen Elfmeter zum 2:0 für Burnley nach. In der Schlussphase machte Dwight McNeil dann den Sack zu, indem er in der 87. Spielminute zum 3:0 Endstand einnetzte.

