Coronavirus: Auch Premier League verzichtet aufs Händeschütteln

Wegen des Coronavirus wird in der englischen Fußball-Premier-League ab sofort auf das obligatorischen Händeschütteln unmittelbar vor Spielbeginn verzichtet.

Diese Maßnahme bleibe bis auf Weiteres aufrecht, um die Verbreitung der Erkrankung zu verhindern, verlautbarte die Liga am Donnerstag.

Wie die PL in einer Aussendung zusätzlich bekannt gab, soll das gemeinsame Betreten der Spielfläche von beiden Mannschaften trotzdem stattfinden. Anschließend werden die Spieler der Heimmanschaft allerdings ohne Kontakt an den Gästen vorbeigehen.

Liverpool verzichtet auf Einlaufkinder

Noch einen Schritt weiter geht der FC Liverpool: Der Tabellenführer streicht bei seinen Heimspielen vorerst die Einlaufkinder aus dem Programm.

“Wir haben mehrere neue Maßnahmen in allen Betrieben des LFC ergriffen, um die Verbreitung des Virus zu verhindern und die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu schützen”, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Liverpool-Mitteilung: “Wir erinnern alle an gute Hygienepraktiken durch Aushänge in unseren Standorten.”

(APA/SID).

Beitragsbild: Getty Images.