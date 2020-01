Das Duell der großen Rivalen: FC Liverpool gegen Manchester United am Sonntagabend live und exklusiv bei Sky

Sky Experte René Adler und Florian Schmidt-Sommerfeld berichten ab 17.00 Uhr vom „Match of the Week“ an der Anfield Road

Wien, 17. Jänner 2020 –Das Duell zwischen dem FC Liverpool und Manchester United ist eine der größten Rivalitäten im Vereinsfußball weltweit. Kein anderer Verein hat den englischen Fußball national und international so geprägt wie die beiden Klubs im Westen Englands. Mit insgesamt 38 Englischen Meisterschaften (20 ManUnited, 18 Liverpool) und neun Titeln in der UEFA Champions League bzw. dem Landesmeisterpokal (sechs Liverpool, drei ManUnited) wurden nirgendwo in England mehr Erfolge gefeiert als an den nur 50 Kilometer voneinander entfernen Spielstätten Anfield und Old Trafford.

Das erneute Aufeinandertreffen der beiden großen Rivalen an diesem Sonntag überträgt Sky live und exklusiv. Ab 17:00 Uhr melden sich Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte René Adler mit dem „Match of the Week“. Im Anschluss an die 90 Minuten präsentieren beide in „What a Strike!“ die Highlights des Spieltags in England.

Rund drei Jahrzehnte ist es her, dass die „Reds“ letztmals als die klare Nummer 1 in das Duell gingen. Seit Einführung der Premier League 1992 dominierte ManUnited die Rivalität und löste den FC Liverpool 2011 als englischen Rekordmeister ab. Nach 30 Jahren des Wartens scheint dem FC Liverpool in dieser Saison die erste Meisterschaft seit 1990 nicht mehr zu nehmen. Die „Red Devils“ wollen am Sonntag vor allem den Spielverderber spielen. Nachdem sie beim 1:1 im Hinspiel der Klopp-Elf als bisher einzige Mannschaft in dieser Saison Punkte abnehmen konnten, wollen sie dem Rivalen nun die erste Saisonniederlage sowie die erste Liga-Niederlage seit saisonübergreifenden 38 Spielen zufügen. Die beiden längsten Serien dieser Art von Arsenal 2003-2004 (49 Spiele in Folge ungeschlagen) und Chelsea 2004-2005 (40 Spiele) wurden ebenfalls von Manchester United beendet.

Neben dem Spitzenspiel an der Anfield Road überträgt Sky am Samstag und Sonntag auch alle neun weiteren Partien des 23. Spieltags der Premier League exklusiv in voller Länge, vier davon live.

Liverpool gegen Manchester United mit Sky Q auch in Ultra HD

Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, seit dieser Saison erstmals in Österreich ein Topspiel pro Spieltag in Ultra HD zu erleben, in dieser Woche den Klassiker zwischen dem FC Liverpool und Manchester United. Außerdem verpassen Fußballfans dank der Highlight-Videos auf Sky Q nichts mehr. Im Anschluss an die Spiele stehen Zusammenfassungen aller Begegnungen des Premier-League-Spieltags über den Sky Q Receiver direkt auf Abruf zur Verfügung.

Die Live-Übertragungen am 23. Spieltag der Premier League auf Sky:

Samstag:

13.20 Uhr: FC Watford – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 1 HD

15.50 Uhr: Manchester City – Crystal Palace live auf Sky Sport 1 HD

18.15 Uhr: Newcastle United – FC Chelsea live auf Sky Sport 1 HD

22.30 Uhr: „Kompakt“, 23. Spieltag

Sonntag:

14.50 Uhr: FC Burnley – Leicester City live auf Sky Sport 1 HD

17.00 Uhr: „Match of the Week“ FC Liverpool – Manchester United live auf Sky Sport 1 HD sowie auf Sky Sport UHD

19.45 Uhr: „What a Strike!“, die Highlights des 23. Spieltags