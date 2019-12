Der Jahreswechsel in der Premier League: Sky zeigt insgesamt 17 Partien live und exklusiv

Am Wochenende 28./29. Dezember sowie am 1. und 2. Jänner zeigt Sky insgesamt 28 Stunden Spitzenfußball live, darunter neun Einzelspiele und acht weitere in der Original Sky Konferenz

Das volle Programm an Neujahr: ab 13:20 Uhr zeigt Sky zehn Stunden Premier League nonstop mit drei Konferenzen und dem Topspiel FC Arsenal gegen Manchester United

Exklusiv für Sky Q Kunden: Das „Match of the Week“ jeweils auch live in Ultra HD, FC Arsenal – FC Chelsea (29.12.) und FC Arsenal – Manchester United (1.1.)

Fußballfans können mit dem neuen Streamingdienst Sky X die Premier League live erleben – smart & flexibel wie noch nie

Wien, 27. Dezember 2019 – Mit einem eindrucksvollen 4:0 bei Verfolger Leicester City konnte der FC Liverpool seine fast perfekte Saison auch am Boxing Day fortsetzen und seinen Vorsprung auf Platz zwei 13 Punkte ausbauen. Dahinter ist das Rennen noch in allen Tabellenregionen eng. In der kommenden Woche stehen rund um den Jahreswechsel zwei weitere Spieltage in der Premier League auf dem Programm.

Am kommenden Wochenende und dem Neujahrsspieltag am 1. und 2. Jänner berichtet Sky insgesamt über 28 Stunden live aus England. In neun Einzelspielen und drei Original Sky Konferenzen überträgt Sky 17 Partien des 20. und 21. Spieltags live und exklusiv. Die übrigen drei Partien des 20. Spieltags zeigt Sky zeitversetzt in voller Länge sowie im Rahmen der Highlight-Sendungen von Sky Sport.

Unter anderem dürfen sich die Fans des englischen Fußballs an diesem Sonntag auf das „Match of the Week“ FC Arsenal gegen den FC Chelsea sowie die Partie zwischen dem FC Liverpool und den Wolverhampton Wanderers freuen.

Das volle Programm steht dann an Neujahr auf dem Programm: ab 13:20 Uhr berichtet Sky insgesamt zehn Stunden am Stück live. In drei unmittelbar aufeinander folgenden Original Sky Konferenzen und dem anschließenden „Match of the Week“ FC Arsenal gegen Manchester United zeigt Sky alle neun Begegnungen des Tages live.

Sky Experte René Adler und Florian Schmidt-Sommerfeld führen sowohl am 29. Dezember als auch am 1. Jänner durch das „Match of the Week“.

Exklusiv für Sky Q Kunden: Vier Topspiele mit Sky Q auch in Ultra HD

Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, das jeweilige „Match of the Week“ live in Ultra HD zu erleben. Die Paarungen FC Arsenal gegen FC Chelsea am Sonntag und FC Arsenal gegen Manchester United an Neujahr werden zusätzlich auch auf Sky Sport UHD ausgestrahlt.

Außerdem verpassen Fußballfans dank der Highlight-Videos auf Sky Q nichts mehr. Im Anschluss an die Spiele stehen Zusammenfassungen aller Begegnungen des Premier-League-Spieltags über den Sky Q Receiver direkt auf Abruf zur Verfügung.

Mit dem Streamingdienst Sky X den besten Live-Sport erleben – smart & flexibel wie noch nie!

Sky X ist ein neues, Internet-basiertes Entertainment-Angebot von Sky Österreich. Dabei genießen unsere Kunden nicht nur die fantastischen Inhalte aus dem Sport- und Fiction- Bereich oder Flexibilität wie die monatliche Kündbarkeit, Sky X bietet noch vieles mehr! Denn Sky X bedeutet 24/7 live & On Demand smart Streaming, mit allen Lieblings-Channels, dem besten Live-Sport, Serien, Movies, alles von Sky & das Beste aus dem Free-TV in einem Angebot. #streamen #bingen #zappen

Ausführliche Infos sind unter skyx.at verfügbar.

Der Jahreswechsel in der Premier League live bei Sky:

20. Spieltag

Samstag, 28.12.:

13:20 Uhr: Brighton & Hove Albion – AFC Bournemouth live auf Sky Sport Austria 1 HD

15:50 Uhr: Newcastle United – FC Everton live auf Sky Sport 1 HD

18:20 Uhr: Norwich City – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 1 HD

20:35 Uhr: FC Burnley – Manchester United live auf Sky Sport 1 HD

Sonntag, 29.12.:

14:30 Uhr: „Match of the Week“ FC Arsenal – FC Chelsea live auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD

17:20 Uhr: FC Liverpool – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 1 HD

18:50 Uhr: Manchester City – Sheffield United live auf Sky Sport 2 HD

21. Spieltag

Mittwoch, 1.1.:

13:20 Uhr: die Original Sky Konferenz (2 Spiele) live auf Sky Sport 1 HD

15:30 Uhr: die Original Sky Konferenz (3 Spiele) live auf Sky Sport 1 HD

18:00 Uhr: die Original Sky Konferenz (3 Spiele) live auf Sky Sport 1 HD

20:30 Uhr: „Match of the Week“ FC Arsenal – Manchester United live auf Sky Sport Austria 2 HD und Sky Sport UHD

Donnerstag, 2.1.:

20:50 Uhr: FC Liverpool – Sheffield United live auf Sky Sport 1 HD

Artikelbild: Getty