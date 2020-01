Done-Deal: Manchester United verpflichtet Bruno Fernandes

Am Mittwochnachmittag gaben die Reds die Verpflichtung von Bruno Fernandes bekannt. Der Portugiese stand schon einige Zeit im Fokus von United.

Der 25-jährige Mittelfeldspieler stand bis vor kurzem bei Sporting Lissabon unter Vertrag und trug dort dier Kapitänsschleife. Für satte 55 Millionen Euro Ablöse wechselt Fernandes nun auf die Insel, mit Bonus-Zahlungen könnte sich dieser Betrag sogar noch auf 80 Mio. erhöhen. In den kommenden Tagen sollen nun noch die abschließenden Medizinchecks auf dem Programm stehen.

Wenn alle Details bis Freitag unter Dach und Fach abgeschlossen wurden, dann könnte Fernandes bereits am Wochenende gegen Wolverhampton auflaufen.

“Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them".

Manchester United is delighted to announce it has reached agreement with Sporting Clube de Portugal for the transfer of Bruno Fernandes.

The deal is subject to a medical and the agreement of personal terms.

A further announcement will be made in due course. pic.twitter.com/6bDVHszxL1

— Manchester United (@ManUtd) January 29, 2020