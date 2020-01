via

via Sky Sport Austria

Verrücktes Spiel zwischen Everton und Newcastle United am 24. Spieltag der Premier League! Die “Toffees” gehen vor eigenem Publikum mit 2:0 durch Moise Kean (30.) und Dominic Calvert-Lewin (54.) in Führung. Newcastle gelang in der Nachspielzeit durch einen Doppelpack von Florian Lejeune (90.+4, 90.+5) noch der Ausgleich.

Artikelbild: Getty