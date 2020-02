Inter-Stürmer im Fokus: City sucht nach Aguero-Ersatz

22 Punkte liegt Manchester City im Premier-League-Meisterrennen bereits hinter dem FC Liverpool. Damit das nicht noch einmal passiert, wollen die Skyblues im Sommer ordentlich nachbessern. Lautaro Martinez von Inter Mailand soll zukünftig verhindern, dass die Reds noch einmal so davonziehen. Das berichtet die britische Sun.

Das Blatt will zudem erfahren haben, dass die Citizens den Preis von Martinez auf etwa 140 Millionen Euro schätzen. Deshalb hat das Team von Pep Guardiola vor, den Außenverteidiger Joao Cancelo in den Deal zu involvieren. Den Marktwert des Portugiesen taxieren die Verantwortlichen von ManCity auf etwa 65 Millionen Euro. Demzufolge wäre noch eine Kompensationszahlung in Höhe von rund 75 Millionen fällig. Fraglich ist allerdings, ob die Italiener den treffsicheren Stürmer trotz eines bis 2023 gültigen Vertrags ziehen lassen werden.

In 27 Pflichtspielen netzte der 22-jährige Argentinier 16-mal ein und soll den alternden Sergio Aguero ersetzen.

Bild: Getty Images