Kreuzbandriss: Vorzeitiges Saisonende für Arsenal-Publikumsliebling

Für den englischen Fußball-Internationalen Calum Chambers ist die Saison in der Premier League vorzeitig beendet. Der Abwehrspieler ist am Donnerstag nach einem Bänderriss am Knie operiert worden und fällt nach Angaben seines Clubs Arsenal sechs bis neun Monate aus. Zudem müssen die Londoner bis März auf Linksverteidiger Kieran Tierney verzichten. Der Schotte laboriert an einer Schulterverletzung.

Chambers brachte es in der laufenden Saison auf 18 Einsätze. In dieser Zeit entwickelte er sich aufgrund seines hohen Einsatzes und Laufpensums zum Publikumsliebling im Emirates Stadium.

Bild: Getty