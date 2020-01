Lebenslanges Stadionverbot für zwei ManCity-Fans

via

Zwei Anhänger des englischen Meisters Manchester City sind für rassistisches Verhalten hart bestraft worden. Ein Gericht in Manchester sprach am Freitag neben gelinderen Strafen ein fünfjähriges Verbot für den Besuch von Fußballspielen aus. ManCity verhängte anschließend von sich aus ein lebenslanges Stadionverbot in der eigenen Heimstätte, dem Etihad Stadium.

Die zwei Männer sind knapp unter 60 Jahre alt, der angezeigte und vor Gericht behandelte Vorfall ereignete sich Dezember 2018. Einer der beiden hatte während einer Premier-League-Partie gegen Bournemouth im Etihad Stadium ManCity-Torschütze Raheem Sterling beleidigt, sein Freund zwei Ordner und einen Bournemouth-Spieler.

