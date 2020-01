via

via Sky Sport Austria

Der Video-Assistent sorgt in der Premier League immer wieder für Diskussionen, besonders wenn es um das Thema Abseits geht. Tottenham-Coach Jose Mourinho schimpft nach der 0:1-Niederlage in Southampton über den “VAR” und fordert sogar die Umbenennung in “VR”. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp macht sich ebenfalls seine Gedanken.