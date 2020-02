Nach 208 Tagen! Leroy Sane vor Comeback bei ManCity

Leroy Sane steht offenbar vor der Rückkehr auf den Fußballplatz. Der Flügelflitzer könnte am heutigen Freitag (28. Februar) in der Premier League 2 bei der U23 von Manchester City gegen die U23 des FC Arsenal zum Einsatz kommen.

Am 4. August 2019 musste der seinerzeit vom FC Bayern umworbene Leroy Sane beim Community Shield gegen den FC Liverpool bereits nach 13 Minuten verletzt vom Platz. Wenige Tage später stand fest: Kreuzbandanriss im rechten Knie und mehrere Monate Pause für den Star von Manchester City.

Seitdem schuftet der Nationalspieler am Comeback, kehrte vor wenigen Wochen auf den Trainingsplatz zurück. Nun scheint die Leidenszeit endgültig beendet, denn Sane soll 208 Tage nach seiner Verletzung wieder für City auflaufen.

On the train from Manchester to London with the U23 squad of Manchester City: a certain Leroy Sané. #mcfc

— Kristof Terreur 📰🎥 (@HLNinEngeland) February 28, 2020