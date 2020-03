VIDEO: Nach Fan-Attacke: Spurs-Profi Dier räumt im Fanblock auf

Es war kein schöner Abend für Tottenham Hotspur. Die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho musste sich im FA Cup-Achtelfinale Norwich City mit 2:3 nach Elfmeterschießen geschlagen geben. Nach 120 Minuten war es 1:1 gestanden, ehe den Hausherren vom Punkt die Nerven versagten. Lamela, Parrott und Gedson Fernandes vergaben ihre Strafstöße und besiegelten das Aus.

Ersten Spekulationen in den Sozialen Netzwerken zufolge soll es rassistische Beleidigungen in Richtung Gedson Fernandes, der den letzten Strafstoß verschoss, gegeben haben. Allerdings erklärte Spurs-Teammanager Jose Mourinho nach dem Spiel, dass es sich um einen Streit, in dem der jüngere Bruder von Eric Dier verwickelt gewesen sein soll, gehandelt habe. Das würde auch erklären warum Dier in den auf Twitter kursierenden Videos “He´s my brother” ruft.

“Ich kann nicht davonlaufen von dieser Frage und ich glaube Eric Dier hat etwas Falsches getan. Aber unter diesen Umständen kann ich seine Reaktion verstehen. Das würde wohl jeder von uns so machen”, erklärte Mourinho auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Wohlwissend, dass so etwas einem Profi eigentlich nicht passieren darf: “Aber ich bin beim Spieler und verstehe ihn.”



Auf Twitter kursieren aktuell einige Videos, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Dier has just run into the stands having it out with a fan! I have no idea what's just happened what the actual fuck?!?!

