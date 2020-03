Nach Rassismus-Eklat im Manchester-Derby: Beschuldigter muss vor Gericht

Das Manchester-Derby zwischen City und United blieb vielen Fußballfans nicht nur wegen des überraschenden 2:1-Sieges der Red Devils im Etihad Stadium in Erinnerung. Vielmehr sorgte in der Nachberichterstattung ein ganz anderes Ereignis für Schlagzeilen.

Auf zahlreichen Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie ein City-Fan offenbar rassistische Gesten und Laute in Richtung der United-Spieler Fred und Jesse Lingard machte.

@ManUtd @ManCity here is your evidence! Split second of monkey chant before he realises!

Disgrace get him banned#ManchesterDerby #racism #Racist #CItyFan #UtdVsCity pic.twitter.com/8genZOmCh7

