ÖFB-Teamspieler Sebastian Prödl stand bei der 1:2-Niederlage von Watford bei Aston Villa am 24. Spieltag der Premier League erneut nicht im Kader. Watford kassierte den entscheidenden Gegentreffer in der Nachspielzeit und rutschte dadurch in der Tabelle in die Abstiegszone und auf Rang 19.

Artikelbild: Getty