Offiziell: Lazaro wechselt zu Newcaslte United

Nun ist es fix. ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro verlässt Inter Mailand und wechselt in die englische Premier League zu Newcastle United. Das gab der Klub heute bekannt.

„Die Entscheidung war nicht leicht und nicht gegen Leipzig, sondern für die Premier League.“, so Berater Max Hagmayr gegenüber Sky. Bei Newcastle ist Lazaro der absolute Wunschspieler von Trainer Steve Bruce.

✍️ #NUFC have completed the signing of Valentino Lazaro on loan from @Inter until the end of the season.

Welcome, @valentinolazaro!

— Newcastle United FC (@NUFC) January 24, 2020