Premier League setzt Spielbetrieb vorerst aus

Nach der italienischen Serie A, spanischen La Liga, franzöischen Ligue 1 setzt nun auch die englische Premier League den Spielbetrieb als vierte der fünf Topligen Europas den Spielbetrieb aus. Es wurden alle Spiele bis 3. April abgesagt.

Der englische Verband FA und die English Football League (EFL) mit der zweitklassigen Championship sowie der League One und Two (3. und 4. Liga) folgten diesem Beschluss ebenso wie der Frauen-Fußball auf der Insel.

Auch die Champions League und die Europa League hat den Spielbetrieb bis auf Weiteres eingestellt. Nur die deutsche Bundesliga will den 26. Spieltag mit “Geisterspielen” am Wochenende noch durchziehen und erst danach aussetzen (alle Infos).

The FA, Premier League, EFL and Barclays FA Women’s Super League and FA Women’s Championship have collectively agreed to postpone the professional game in England until 3 April at the earliest.https://t.co/U1tSLJZc9W

