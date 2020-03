Sheffield klopft an internationalen Plätzen an

Sheffield United konnte sich in der 29. Runde der Premier League in einem ausgeglichenen Spiel gegen Norwich City durchsetzen.

Billy Sharp brachte in der 36. Spielminute “The Sharps” mit 1:0 in Führung. Nach 90 zerfahrenen Minuten blieb es schlussendlich beim 1:0 Endstand. Tabellenschlusslicht Norwich schlittert mit der Niederlage gegen Sheffield weiter in Richtung Abstieg. Sheffield hingegen klopft mit dem Sieg an den internationalen Tabellenplätzen an, die “Sharps” rangieren punktegleich mit Wolverhampton auf Platz 6.

(Red.)

Artikelbild: GETTY Images