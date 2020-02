Southampton kassiert nächste Heimniederlage

via

via Sky Sport Austria

Southampton hat auch am Samstag den Ausgang aus der Heimkrise in der englischen Fußball-Premier-League nicht gefunden. Im Duell mit Tabellennachbar Burnley unterlag die Truppe von Trainer Ralph Hasenhüttl vor eigenem Publikum 1:2 (1:1) und kassierte die achte Heimschlappe im 13. Spiel. In der Tabelle blieben die “Saints” mit 31 Punkten auf Rang 13. Kevin Danso stand bei Southampton nicht im Kader.

Bereits nach zwei Minuten brachte Ashley Westwood die Gäste in Führung. Danny Ings glich in der 18. Minute für die Elf von Ralph Hasenhüttl aus. Den Siegtreffer für den FC Burnley erzielte der 27-jährige Tscheche Matej Vydra.

