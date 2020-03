Tottenham lässt Punkte liegen

In der 29. Runde der englischen Premier League trennen sich die Tottenham Hotspurs und FC Burnley mit 1:1. In Halbzeit eins agiert Tottenham wie ein Abstiegskandidat, kein Zug nach vorne und in der Abwehr unsortiert. Die Clarets hingegen erarbeiten sich Chance um Chance und gehen verdient mit 1:0 in die Halbzeitpause. Im zweiten Abschnitt folgt ein dummes Fouls von Burnley Verteidiger Mee im eigenen Strafraum. Alli verwandelt den darauffolgenden Elfmeter ohne Probleme zum 1:1 Endstand

Quelle: Getty