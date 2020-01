VIDEO-Highlights: Manchester United blamiert sich gegen Burnley

via

via Sky Sport Austria

Premier League, 24. Spieltag: Ohne den aufgrund einer Rückenverletzung fehlenden Marcus Rashford erlitt United gegen Burnley den nächsten Rückschlag.

Manchester United erlebt eine bittere Pleite gegen Burnley. Leicester City überzeugt gegen West Ham, muss sich aber Sorgen um Jamie Vardy machen

Der ehemalige englische Meister Leicester City ist in der Premier League weiter auf Kurs Richtung Champions League. Am 24. Spieltag setzte sich die Mannschaft von Teammanager Brendon Rodgers mit 4:1 (2:0) gegen West Ham United durch und belegt in der Tabelle mit 45 Punkten weiterhin den dritten Rang hinter Champions-League-Sieger FC Liverpool (64) und Meister Manchester City (51).

Beitragsbild: Getty Images