via Sky Sport Austria

Eine Woche nach dem befreienden Sieg gegen Newcastle fährt Crystal Palace im “A23-Derby” gegen Brighton & Hove Albion die nächsten drei Punkte ein.

Der Treffer in der 70. Mintue durch Jordan Ayew bringt die “Seagulls” aus der Küstenstadt in Bedrängnis: Die Tabellen-15. sind in diesem Kalenderjahr noch ohne Liga-Sieg und befinden sich nur noch drei Punkte vor einem Abstiegsrang.

