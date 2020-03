“Wäre ein harter Schlag”: Muss Liverpool um den Meistertitel bangen?

via

Die Premier League ist, wie auch die anderen Top-Ligen Europas, zurzeit unterbrochen. Wie und ob die Saison weitergeht, soll ein Meeting am Donnerstag klären.

Wie soll es nun weitergehen? Eine Frage, die nahezu jeden Sportwettbewerb weltweit umtreibt. Die Premier League will sich am Donnerstag treffen, um eben darüber zu entscheiden.

“Für null und nichtig erklären”

Bei der Zusammenkunft wird auch Karen Brady vor Ort sein. Brady ist die stellvertretende Vorsitzende von West Ham United und hat sich bereits zur Zukunft der Saison geäußert: “Was ist, wenn die Liga nicht zu Ende gespielt werden kann? Da nicht nur die Premier League, sondern auch die EFL (Englands zweite Liga, d. Red.) betroffen ist, wäre die einzig faire und angemessene Lösung, die komplette Spielzeit für null und nichtig zu erklären.”

“Harter Schlag für Liverpool”

In dem Gespräch gegenüber der Sun sprach die Vertreterin West Hams auch über den FC Liverpool: “Es wäre ein harter Schlag für Liverpool, die um ihre erste Meisterschaft seit 30 Jahren gebracht würden.” Doch im Kampf um Auf- und Abstieg ist die Situation bei weitem nicht so deutlich wie an der Tabellenspitze.

