Die 17-jährige Algerierin Kaylia Nemour ist als erste Afrikanerin Olympia-Siegerin im Kunstturnen.

Die in Frankreich geborene Teenagerin sicherte sich am Sonntag in Paris Gold am Stufenbarren, dem einzigen Gerätefinale ohne Simone Biles. Nemour siegte mit 15,700 Punkten vor der gleichaltrigen Chinesin Qiu Qiyuan (15,500) und der US-Amerikanerin Sunisa Lee (14,800).

(APA) / Bild: Imago