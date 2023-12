Historisch: Rebecca Welch leitete als erste Frau Premier-League-Spiel

Rebecca Welch hat als erste Schiedsrichterin in der englischen Premier League Geschichte geschrieben. Die 40-Jährige pfiff am Samstag das Duell zwischen Fulham und Burnley. Als Welch den Rasen betrat, wurde sie von den Fans mit Applaus empfangen. Zuvor hatte sie bereits als vierte Offizielle in der Premier League an der Seitenlinie fungiert.

Die FIFA-Schiedsrichterin Welch hatte bereits als erste Frau in der zweiten Liga der Männer Spiele geleitet. Ende November wurde die 40-Jährige bei der Zweitliga-Partie zwischen Birmingham City und Sheffield Wednesday durch frauenfeindliche Gesänge im Stadion beleidigt. Zwei jugendliche Fußball-Fans wurden vorübergehend festgenommen.

(APA)/Bild: Imago