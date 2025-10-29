Premierentreffer für Posch bei Como

Mit seinem ersten Treffer für Como hat Stefan Posch die Truppe von Trainer Cesc Fabregas am Mittwoch auf Platz fünf der Serie A geschossen.

Beim 3:1-Heimsieg über Hellas Verona traf der ÖFB-Teamverteidiger in der 62. Minute zum 2:1. Die AS Roma zog mit einem Heim-2:1 über Parma punktemäßig wieder mit Spitzenreiter SSC Napoli gleich. Drei Zähler dahinter ist Inter Mailand nach einem 3:0-Heimerfolg über die Fiorentina Dritter. Como fehlen auf das Spitzenduo je fünf Punkte.

Posch erst mit zwei Startelfeinsätzen

Für Posch, der Anfang September leihweise von Bologna nach Como gewechselt war, war es der erst zweite Startelfeinsatz für die Lombarden. In der Serie A schrieb der 28-jährige Steirer zum insgesamt achten Mal an.

