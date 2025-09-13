Premierentreffer im Derby! Gregoritsch trifft bei Bröndby-Sieg

Michael Gregoritsch hat am Samstag seinen Premierentreffer in der dänischen Fußball-Meisterschaft erzielt.

Der 31-jährige ÖFB-Teamstürmer verwandelte im Heimderby von Bröndby gegen den FC Kopenhagen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Elfmeter zum 1:0. Der Steirer wurde in der 73. Minute ausgetauscht, im Tor spielte sein ÖFB-Kollege Patrick Pentz durch. Bröndby rückte in der 6. Runde bis auf einen Punkt an den voranliegenden Lokalrivalen heran.

(Red./APA) / Bild: Imago