Presse feiert Inter & Barca: „Das beste CL-Halbfinale der Geschichte“

In einem denkwürdigen Halbfinale wirft Inter Mailand den FC Barcelona raus und zieht ins Champions-League-Endspiel von München ein. Internationale Pressestimmen zum 4:3 nach Verlängerung.

Die italienische Presse feiert die „Interminatoren“ nach einem „verrückten, epischen, historischen, bewegenden“ Spiel. In Spanien gerät Schiedsrichter Szymon Marciniak in die Kritik.

Spanien

Marca: „Maximale Grausamkeit für Barca. Die Schlagzeilen werden von Lamine handeln, aber der entscheidende Spieler in diesem Spiel war Sommer. Was für ein Spiel und was für ein Auftritt des Schweizer Torhüters. Spektakulär.“

AS: „Grausames Ende für Barca.“

Mundo Deportivo: „Barca ist nach einem weiteren epischen Duell erhobenen Hauptes in Mailand untergegangen. Nach einem 0:2-Rückstand überstand Barca die skandalöse Schiedsrichterleistung von Marciniak, doch in der Nachspielzeit bringt Acerbi Inter in die Verlängerung, wo Frattesi zum 4:3-Endstand trifft.“

El Mundo: „Grausame Strafe für Lamines Barca. Inter steht nach einem epischen Duell im Finale der Champions League.“

Sport: „Was für eine Ode an die Fußballgeschichte. Respekt vor Barca und Inter. Ein epochales Spiel, das nur durch den polnischen Schiedsrichter Marciniak mit mehreren Entscheidungen zu Ungunsten der Mannschaft von Flick getrübt wurde.“