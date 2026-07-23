Probleme am Mercedes gelöst: Russell „blickt nach vorne“

George Russell will beim Großen Preis von Ungarn wieder in die Erfolgsspur zurückfinden – und zumindest sein Werkzeug scheint dafür bereit zu sein.

Wie der englische Formel-1-Pilot am Donnerstag erklärte, habe das Mercedes-Team die Ursache für die jüngsten Probleme beim Leistungsmanagement seines Autos gefunden. „Da war einfach etwas, das tief in der Kalibrierung des Codes verankert war“, sagte Russell: „Ich meine, das ist fast unmöglich zu erkennen, wenn man nicht genau weiß, wonach man suchen muss.“

In Belgien hatte Russell in der ersten Runde auf der langen Geraden an Power verloren, ehe er kurz darauf nach einer Kollision mit Rekordweltmeister und Ferrari-Star Lewis Hamilton im Kiesbett landete und ausschied. „Ich hatte wieder keine Leistung. Das ist inakzeptabel, Leute“, fluchte Russell am Funk.

Nun sei er „froh“, dass Mercedes das Problem gefunden habe. „Natürlich ist es frustrierend, aber ich blicke jetzt einfach nach vorne – so läuft das Spiel nun einmal“, sagte Russell: „Im Grunde sind es nur Zahlen auf einem Computerbildschirm, und für das Team war es unendlich viel schwieriger, das zu verstehen – mit diesen neuen Regeln, einigen Änderungen im Reglement und weniger Sensoren an bestimmten Stellen.“

Kurz vor der Saisonhalbzeit liegt Russell 50 Punkte hinter seinem italienischen Teamkollegen und WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli. Nach dem Rennen in Budapest am Sonntag (ab 15 Uhr MESZ/LIVE auf Sky Sport F1!) verabschiedet sich die Formel 1 in eine vierwöchige Sommerpause.