Probleme beim WAC: „Defensive nicht unser Prunkstück“

via

via Sky Sport Austria

Der Wolfsberger AC ist eigentlich gut in den Oktober gestartet. Bei Aufsteiger Austria Lustenau gab es einen 3:1-Auswärtserfolg. In der Liga warten die Wolfsberger seitdem auf einen Punktgewinn. Gegen Ried, Sturm und Altach setzte es jeweils Niederlagen. Besonders die Defensive der Lavanttaler stach in den letzten Spielen als Schwachstelle hervor.