Prominente Gegner für Thiem bei Schauturnier in Frankfurt

Ehe Dominic Thiem in der Wiener Stadthalle endgültig den Tennisschläger an den Nagel hängt, spielt der Ex-US-Open-Sieger in der Woche davor noch bei einem UTS-Schauturnier in Frankfurt mit.

Der seit kurzem 31-jährige Niederösterreicher trifft am 18.10. auf Alex de Minaur (AUS), am 19. auf dessen Landsmann Nick Kyrgios sowie am gleichen Tag am Abend auf US-Open-Halbfinalist Frances Tiafoe (USA). Die Halbfinali und das Finale werden am 20.10. ausgetragen.

Bei dem Schauturnier werden die Matches in vier Viertel zu je acht Minuten gespielt, es gibt nur einen Aufschlag und nur 15 Sekunden Zeit zwischen den Punkten.

