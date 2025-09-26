PSG in den nächsten Wochen ohne Abwehr-Stütze

Der brasilianische Abwehrchef Marquinhos wird dem Champions-League-Sieger Paris-Saint Germain vorerst fehlen.

Der 31 Jahre alte Kapitän werde „in den nächsten Wochen wegen einer Verletzung am linken Oberschenkel behandelt“, teilte der französische Meister am Freitag mit. Ob Marquinhos die Champions-League-Partien bei Bayer Leverkusen (21. Oktober) und gegen Bayern München (4. November) verpassen wird, war zunächst nicht klar.

Zudem fehlen derzeit João Neves, Désiré Doué und Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé. Das Trio setze die jeweiligen „Rehabilitationsprotokolle fort“, hieß es in der Mitteilung des Klubs.

(SID)

Bild: Imago