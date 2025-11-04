PSG vs. Bayern & Liverpool vs. Real: CL-Spitzenspiele heute live bei Sky

Paris Saint-Germain gegen Bayern München heute ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – mit Sky Stream die Champions League live streamen!

Sky Moderator Sebastian Hellmann meldet sich aus dem Parc des Princes und begrüßt den ehemaligen Paris Saint-Germain Torhüter Kevin Trapp in der Vorberichterstattung

Zudem Liverpool gegen Real Madrid live & exklusiv bei Sky

Sky Experte und Liverpool-Legende Didi Hamann analysiert den Hit live an der Anfield Road

Die Sky Experten in der Königsklasse: Heute begrüßen Jan Age Fjörtoft & Marc Janko die Zuseher:innen

Analyse-Experte Marko Stankovic versorgt Fans mit Einblicken in die Spielzüge der Spitzenteams

Heute kommt es zu zwei Giganten-Duelle in der UEFA Champions League: In Frankreich trifft Titelverteidiger Paris Saint-Germain auf Bayern München, während in England der FC Liverpool Rekordchampion Real Madrid empfängt.

Die Sky Experten Jan Age Fjörtoft & Marc Janko im Studio und Sky Experte Didi Hamann aus Liverpool am Dienstag

Paris Saint-Germain empfängt den FC Bayern München und Konrad Laimer zum Duell an der Tabellenspitze. Sowohl die Pariser unter Coach Luis Enrique als auch die Münchner mit Trainer Vincent Kompany weisen aktuell eine perfekte Bilanz in der Ligaphase auf – drei Spiele, drei Siege. Wer behält in diesem Duell der Extraklasse die Oberhand? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Im Parc des Princes empfängt Sky Moderator Sebastian Hellmann die Fans. An seiner Seite begrüßt er den ehemaligen Paris Saint-Germain Torhüter Kevin Trapp in der Vorberichterstattung.

Zeitgleich steigt in England ein weiteres Super-Duell zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid. Während die Madrilenen in der Liga von der Tabellenspitze grüßen, konnten die Reds am vergangenen Wochenende ihre Niederlagenserie in der Liga beenden. In der UEFA Champions League konnten sie am letzten Spieltag mit einem 5:1-Erfolg über Eintracht Frankfurt ein Ausrufezeichen setzen – gelingt ihnen das gegen das Team von Xabi Alonso erneut? Dieses Spiel sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Sky Experte Didi Hamann wird das Spiel an seiner ehemaligen Wirkungsstätte, der Anfield Road, analysieren

Am frühen Abend trifft der SSC Napoli auf Eintracht Frankfurt. Beide Teams konnten ihren Ansprüchen bislang nicht gerecht werden und stehen nach drei Spieltagen jeweils bei drei Punkten. Wer kann sich in diesem Duell durchsetzen? Dieses Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

In den weiteren Spielen am heutigen Dienstag sehen Sky Kund:innen ab 18:00 Uhr die Partie Slavia Prag – FC Arsenal und ab 21:00 Uhr die Matches Tottenham Hotspur – FC Kopenhagen, Bodø/Glimt – AS Monaco, Juventus Turin – Sporting Lissabon, Atletico Madrid – Union Saint-Gilloise und Olympiakos Piräus – PSV Eindhoven. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Constanze Weiss empfängt die Zuseher:innen morgen gemeinsam mit den Sky Experten Jan Age Fjörtoft und Marc Janko zur UEFA Champions League. Marko Stankovic liefert als Analyse-Experte detaillierte Einblicke in die Spielzüge der Spitzenteams.

Die Sky Live-Spiele des 4. Spieltags der UEFA Champions League Ligaphase:

Die UEFA Champions League am Dienstag

18:00 Uhr

SSC Napoli – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Austria 3

Slavia Prag – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Paris Saint-Germain – FC Bayern München mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

FC Liverpool – Real Madrid live auf Sky Sport Austria 3

Tottenham Hotspur – FC Kopenhagen live auf Sky Sport Austria 4

Bodø/Glimt – AS Monaco live auf Sky Sport Austria 5

Juventus Turin – Sporting Lissabon live auf Sky Sport Austria 6

Atletico Madrid – Union Saint-Gilloise live auf Sky Sport Austria 7

Olympiakos Piräus – PSV Eindhoven live auf Sky Sport Austria 8

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Jan Age Fjörtoft & Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Beitragsbild: Imago