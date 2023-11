PSG-Youngster Zaire-Emery fällt bis zur Winterpause aus

Paris St. Germain muss den Rest des Jahres auf Warren Zaire-Emery verzichten.

Der 17-jährige Mittelfeldspieler erlitt beim 14:0-Rekordsieg Frankreichs über Gibraltar am Samstag bei seinem Länderspieldebüt eine Knöchelverletzung, weshalb er 2023 nicht mehr spielen kann. Das gab der Verein der französischen Ligue 1 am Dienstag bekannt. Zaire-Emery verpasst fünf Liga- und zwei Champions-League-Spiele und auch Frankreichs EM-Quali-Duell mit Griechenland am (heutigen) Dienstag.

(APA)

Bild: Imago