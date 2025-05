Punkteabzug! Traditionsklub Brescia Calcio vor Abstieg

Der italienische Traditionsklub Brescia Calcio steht wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten vor dem Abstieg in die dritte Liga. Das Sportgericht des italienischen Fußballverbands FIGC verurteilte den Klub, eigentlich als Tabellen-15. der Serie B gerettet, zu einem Punktabzug von vier Zählern. Damit stürzt Brescia auf Rang 18 von 20 ab, der Verein kündigte Einspruch in sämtlichen Instanzen an.

Hintergrund des Urteils sind Ungereimtheiten im Zusammenhang mit einem Millionenkredit. Klubchef Massimo Cellino, der ehemalige Eigentümer des Erstligisten Cagliari Calcio und des Premier-League-Klubs Leeds United, wurde zu einer sechsmonatigen Berufssperre verurteilt. Er kritisierte das Urteil scharf. Brescia sehe sich laut eigener Aussage als Opfer eines Betrugs.

Brescia-Abstieg würde Serie B neu formieren

Durch den Abstieg würde sich auch die Relegation der Serie B neu formieren: Eigentlich hätten Frosinone Calcio und US Salernitana die Entscheidungsspiele ausgetragen, Frosinone wäre durch den Abstieg Brescias gerettet. Der sportlich abgestiegene Traditionsverein Sampdoria Genua würde dafür gegen Salernitana die Chance zur Rettung bekommen.

(SID) / Bild: Imago