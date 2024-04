Purtscheller-Doppelpack bei 4:0-Sieg von SGS Essen

Lilli Purtscheller hat ihre gute Form vom ÖFB-Nationalteam auch auf Clubebene unter Beweis gestellt. Die 20-jährige Tirolerin schnürte am Sonntag beim klaren 4:0-Auswärtssieg der SGS Essen beim 1. FC Nürnberg in der deutschen Frauen-Fußball-Bundesliga einen Doppelpack (45.+2, 49.). Es war ihr dritter Saisontreffer und das unmittelbar, nachdem sie zuletzt für Österreich beim 3:1 in Polen in der EM-Qualifikation erstmals ein Tor erzielt hatte.

Beim Samstag-1:4 des SC Freiburg gegen den Tabellenzweiten VfL Wolfsburg war Eileen Campbell (59.) der Ehrentreffer der Gastgeberinnen gelungen. Die Wolfsburgerinnen haben weiter sieben Punkte Rückstand auf Leader Bayern München, der am Sonntag mit der zur Pause eingewechselten Sarah Zadrazil, aber ohne der verletzten Katharina Naschenweng, mit einem 5:1 bei Duisburg den achten Sieg in Folge einfuhr. Vier Runden sind noch zu spielen.

(APA)/Bild: Imago