Putting-Guru Kenyon bringt Scheffler zurück in die Spur

Als Nummer eins der Golf-Welt wird Scottie Scheffler in jedes Duell im Rahmen des Ryder Cup von Freitag bis Sonntag (live auf Sky – mit dem SkyX-Traumpass kannst du live dabei sein) als Favorit gehen. Dass er im Marco Simone Golf & Country Club mit einem guten Gefühl antreten kann, hat er auch Putting-Guru Phil Kenyon zu verdanken. Der Engländer ist in der Branche ein äußerst angesehener Spezialist, der schon vielen Starspielern helfen konnte. „Ich spüre die Vorteile bereits, ich fühle mich wohler am Ball“, betonte Scheffler.

Nach dem PGA-Tour-Championship-Finale Ende August, in dem er Rang sechs belegt hatte, entschied er sich, zusätzliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. „Zuvor hatte ich nie wirklich einen Instruktor, der mir etwas anderes als mein Schwungtrainer Randy Smith gelehrt hat“, gab Scheffler Einblick. Die erhoffte Wirkung hat das jetzt nicht verfehlt. Die Inputs seien enorm hilfreich gewesen, Kleinigkeiten an Veränderungen hätten ihm einen enormen Schub gegeben. „Ich sehe den Ball viel öfter als noch vor einem Monat ins Rollen kommen, es ist aufregend“, betonte der Ranglistenführende. „Es ist gut für mich, ein wenig Orientierung zu haben.“

Laut Kenyon selbst haben bereits zehn Major-Sieger, 22 Ryder-Cup-Spieler und 43 Tour-Sieger auf seine Expertise gesetzt, vom aktuellen Europa-Team ist es etwa Tommy Fleetwood. Schon am Freitag könnte es im Foursome zu einem direkten Duell kommen, auch mit Österreichs Aushängeschild Sepp Straka, der mit einem Einsatz von Beginn an rechnet. „Ich bin aufgeregt, rauszugehen und um den Sieg zu kämpfen“, betonte Scheffler. Bei seiner Premiere als Rookie gab es 2021 den historisch klaren 19:9-Erfolg gegen Europa, wobei der sechsfache PGA-Tour-Turniersieger zwei von drei Duellen positiv gestalten konnte.

Sieben US-Spieler von 2021 sind aktuell im Team, darunter auch Patrick Cantlay, der am Mittwoch betonte: „Hoffentlich wird auch zwei Jahre später das Momentum auf unserer Seite sein.“ Er schlägt allerdings beim Ryder Cup erstmals überhaupt in Italien ab. Ganz im Gegenteil zur europäischen Konkurrenz: Die kann mit Robert MacIntyre und Nicolai Höjgaard auch auf zwei Akteure bauen, die vor Ort 2021 und 2022 die Italian Open für sich entschieden haben.

