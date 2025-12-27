Logout
PWHL: Meixner gewinnt Österreicherinnen-Duell mit Schafzahl
Eishockey

Eishockey-Legionärin Theresa Schafzahl hat mit ihrem Team Boston Fleet am Samstag die erst zweite Saisonniederlage in der nordamerikanischen Frauen-Profiliga PWHL kassiert.

Der überlegene Tabellenführer musste sich Ottawa Charge mit Anna Meixner auswärts mit 2:3 nach Penaltyschießen geschlagen geben. Beide Österreicherinnen verzeichneten im ersten direkten Duell der laufenden Saison je drei Torschüsse. Ottawa schob sich in der Liga unter acht Teams auf Rang sechs.

(APA)/Bild: Imago