Pyro-Show: Hohe Geldstrafe für Werder Bremen

Der deutsche Bundesligist Werder Bremen um die ÖFB-Legionäre Alexander Schlager, Marco Friedl, Marco Grüll und Romano Schmid wird wegen einer Pyro-Show seiner Fans kräftig zur Kasse gebeten.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte Werder am Mittwoch mit 280.000 Euro Strafe. Hintergrund ist das Abbrennen pyrotechnischer Elemente und von Feuerwerk während des Nordderbys gegen den Hamburger SV (3:1) am 18. April.

Das Urteil ist rechtskräftig.