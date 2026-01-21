Qarabag schockt Frankfurt – Galatasaray noch nicht durch

Eintracht Frankfurt ist als erster deutscher Verein aus der Champions League ausgeschieden. Am vorletzten Spieltag der Ligaphase verlor die SGE mit 2:3 (1:1) bei Qarabag Agdam in Aserbaidschan und hat damit rechnerisch schon vor dem abschließenden Spiel kommende Woche keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Beim Debüt von Interimstrainer Dennis Schmitt hätte mindestens ein Punkt her gemusst, um die theoretische Chance zu erhalten.

Drei Tage nach der Trennung von Coach Dino Toppmöller traf Camilo Duràn (4./80.) doppelt für die Gastgeber, Bahlul Mustafazada (90.+4) besiegelte das Schicksal der Eintracht, für die Can Uzun (10.) und Farès Chaibi (78./Foulelfmeter) trafen. Mit nur vier Punkten aus sieben Spielen liegt die Eintracht vier hinter Platz 24, der zur Play-off-Teilnahme berechtigt.

Das Heimspiel am letzten Spieltag gegen Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur ist damit sportlich unbedeutend für die Frankfurter, die Londoner spielen hingegen noch um den direkten Einzug ins Achtelfinale. Qarabag darf als eine der Mannschaften mit zehn Punkten träumen, kommende Woche geht es zum FC Liverpool.

Gala noch nicht durch

Galatasaray Istanbul hat den vorzeitigen Einzug in die Play-offs der Champions League verpasst. Gegen Atlético Madrid reichte es für den türkischen Rekordmeister nur zu einem 1:1 (1:1), mit einem Sieg hätten die Türken einen Platz unter den Top 24 der Ligaphase sicher gehabt. Bei Galatasaray saß der immer wieder mit Abgangsgerüchten konfrontierte Wiener Yusuf Demir auf der Ersatzbank.

Giuliano Simeone, Sohn von Trainer Diego Simeone, brachte Atlético im Rams Park schon nach weniger als vier Minuten in Führung, Marcos Llorente sorgte per Eigentor für den Ausgleich (20.). Zuvor hatte Sané den ehemaligen Freiburger Roland Sallai mit einem Steckpass bedient, dessen flache Hereingabe drückte der Atleti-Verteidiger unglücklich über die Linie. Der ehemalige DFB-Kapitän Ilkay Gündogan wurde in der 88. Minute eingewechselt.

Galatasaray steht bei zehn Punkten und muss am letzten Spieltag in einer Woche bei Manchester City ran. Atlético (13 Punkte) hat mit einem Sieg gegen FK Bodö/Glimt noch Chancen auf die Top acht, die direkt ins Viertelfinale einziehen.

