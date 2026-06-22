Qualifikantin Kraus scheitert in erster Bad-Homburg-Runde

Sinja Kraus ist nach erfolgreicher Qualifikation in der ersten Runde des WTA-500-Rasenturniers in Bad Homburg ausgeschieden.

Die 24-jährige Wienerin und aktuelle Nummer 93 im Ranking unterlag am Montag der Weltranglisten-20. Anna Kalinskaja aus Russland nach nur 72 Minuten 4:6,1:6. Kraus hatte zuvor die beiden Ausscheidungsrunden ohne Satzverlust überstanden. Kalinskaja war bei den French Open im Achtelfinale auch zum Stolperstein für Anastasia Potapova geworden.