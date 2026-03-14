Qualigruppen-Auftakt: So starten die Teams in den Bundesliga-Samstag

In der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga steht der Abstiegskampf im Fokus. Das sind die Aufstellungen.

Zum einen kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SCR Altach und Blau-Weiß Linz. Nachdem die Altacher die Top sechs verpasst haben, wollen die Vorarlberger zumindest Rang sieben erreichen und sich damit die Chance auf das Europacup-Playoff sichern. Für die Linzer zählt jeder Punkt im Kampf gegen den Abstieg, denn nach der Punkteteilung beträgt ihr Rückstand auf den vorletzten Platz nur noch drei Punkte.

Auch die SV Ried und die WSG Tirol haben den Sprung unter die Top sechs knapp verpasst. Im direkten Duell am Samstag wollen nun beide Teams mit einem Sieg optimal in den Finaldurchgang starten. Im dritten Samstagsspiel trifft der GAK auf den WAC.

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Die Aufstellungen im Überblick:

SCR Altach – Blau-Weiß Linz (Sky Sport Austria 2)

SV Ried – WSG Tirol (Sky Sport Austria 3)

GAK – Wolfsberger AC (Sky Sport Austria 4)

(Red.)

Bild: GEPA