Querfeld-Elfer rettet Union Remis gegen Frankfurt
Leopold Querfeld hat Union Berlin durch einen späten Elfmetertreffer in der deutschen Bundesliga einen Punkt gerettet.
Der ÖFB-Teamverteidiger war mit einem unplatziert getretenen Strafstoß in der 87. Minute erfolgreich und sorgte so für das 1:1 gegen Eintracht Frankfurt. Nathaniel Brown hatte die Gäste vier Minuten zuvor nach einer unzureichenden Klärungsaktion des Österreichers Christopher Trimmel in Führung gebracht.
Frankfurt-Keeper Kaua Santos ahnte Querfelds Ecke, der Ball rutschte ihm aber unter dem Körper durch. Querfeld hatte bei der 2:3-Niederlage gegen Bayern München im deutschen Cup-Achtelfinale Anfang Dezember bereits zwei Elfmeter verwandelt. Union liegt nach der Auftaktpartie der 21. Runde drei Punkte hinter Frankfurt (7.) auf Platz neun. Für beide verlängerte sich eine Sieglos-Serie. Union wartet seit sechs Partien, Frankfurt nach dem Debüt von Trainer Albert Riera bereits neun Pflichtspiele auf einen vollen Erfolg.
(APA)/Bild: Imago